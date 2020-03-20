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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль подорожали на торгах 20 марта, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0177 до Br2,5591 за $1 (на торгах 19 марта - Br2,5414 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0019 до Br2,7621 за 1 евро (19 марта - Br2,764 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0954 и стоит Br3,276 за 100 российских рублей (19 марта - Br3,1806 за 100 российских рублей).-0-