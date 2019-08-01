1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 1 августа подорожал, российский рубль и евро подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0093, его курс составляет Br2,0443 за $1 (на торгах 31 июля - Br2,035 за $1).

Евро подешевел на Br0,0096 и стоит Br2,2588 за 1 евро (31 июля - Br2,2684 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0025 до Br3,2054 за 100 российских рублей (31 июля - Br3,2079).-0-

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