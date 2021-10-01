Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 1 октября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0014, до Br2,515 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0062 - его курс составил Br2,9142 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,009 и составил Br3,4532 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах