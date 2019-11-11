11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 11 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0061 и стоит Br2,0495 за $1 (на торгах 6 ноября - Br2,0434 за $1).

Евро подешевел на Br0,0034 до Br2,2602 за 1 евро (6 ноября - Br2,2636 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0039 и составляет Br3,2073 за 100 российских рублей (6 ноября - Br3,2112).-0-

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