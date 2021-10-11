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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 11 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0055 - до Br2,472 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0006 - его курс составил Br2,8609 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0109 и составил Br3,4521 за 100 российских рублей.-0-
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