11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 11 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0055 - до Br2,472 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0006 - его курс составил Br2,8609 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0109 и составил Br3,4521 за 100 российских рублей.-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах