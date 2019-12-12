12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0052 до Br2,1091 за $1 (11 декабря - Br2,1143 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0045 и стоит Br2,3481 за 1 евро (11 декабря - Br2,3436 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0096 и составляет Br3,3365 за 100 российских рублей (11 декабря - Br3,3269).-0-

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