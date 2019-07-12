12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подорожал на Br0,0002 до Br2,0342 за $1 (на торгах 11 июля - Br2,034 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0012 и составил Br2,2916 за 1 евро (11 июля - Br2,2928 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0025 до Br3,2269 за 100 российских рублей (11 июля - Br3,2294).-0-

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