12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подорожал на Br0,0002 до Br2,0342 за $1 (на торгах 11 июля - Br2,034 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0012 и составил Br2,2916 за 1 евро (11 июля - Br2,2928 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на 0,0025 до Br3,2269 за 100 российских рублей (11 июля - Br3,2294).-0-
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