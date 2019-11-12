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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0001 и стоит Br2,0494 за $1 (на торгах 11 ноября - Br2,0495 за $1).
Евро подорожал на Br0,0007 до Br2,2609 за 1 евро (11 ноября - Br2,2602 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0023 и составляет Br3,2096 за 100 российских рублей (11 ноября - Br3,2073).-0-