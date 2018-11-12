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Доллар на торгах 12 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели

Экономика 12.11.2018 | 13:20
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0095 и составляет Br2,1431 (9 ноября - Br2,1336 за $1).

Евро подешевел на Br0,0034 до Br2,4151 (9 ноября - Br2,4185 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0122 до Br3,1746 за 100 российских рублей (9 ноября - Br3,1868 за 100 российских рублей).-0-

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