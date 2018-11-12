12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 12 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0095 и составляет Br2,1431 (9 ноября - Br2,1336 за $1).
Евро подешевел на Br0,0034 до Br2,4151 (9 ноября - Br2,4185 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0122 до Br3,1746 за 100 российских рублей (9 ноября - Br3,1868 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4151 BYN
|2.418 BYN
|2.418 BYN
|USD
|2.1431 BYN
|2.18 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.1746 BYN
|3.165 BYN
|3.178 BYN