14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 14 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0049 до Br2,4512 за $1 (13 мая - Br2,4463 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0037 до Br2,6486 за 1 евро (13 мая - Br2,6523 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0053 до Br3,3197 за 100 российских рублей (13 мая - Br3,325 за 100 российских рублей).-0-

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