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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0081 до Br2,4587 за $1 (на торгах 15 апреля - Br2,4506 за $1).
Курс евро снизился на Br0,009 до Br2,6742 за 1 евро (15 апреля - Br2,6832 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0287 и стоит Br3,2922 за 100 российских рублей (15 апреля - Br3,3209 за 100 российских рублей).-0-