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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0043 до Br2,1051 за $1 (13 декабря - Br2,1008 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0003 и стоит Br2,3467 за 1 евро (13 декабря - Br2,347 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0044 и составляет Br3,3548 за 100 российских рублей (13 декабря - Br3,3592).-0-