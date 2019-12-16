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Понедельник, 16 декабря 2019
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16 декабря 2019, 13:12

Доллар на торгах 16 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
Доллар и евро на торгах 13 декабря подешевели, российский рубль подорожал
Доллар на торгах 12 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0043 до Br2,1051 за $1 (13 декабря - Br2,1008 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0003 и стоит Br2,3467 за 1 евро (13 декабря - Br2,347 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0044 и составляет Br3,3548 за 100 российских рублей (13 декабря - Br3,3592).-0-

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