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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,002 и стоит Br2,0458 за $1 (на торгах 15 ноября - Br2,0478 за $1).
Евро подорожал на Br0,0037 до Br2,2613 за 1 евро (15 ноября - Br2,2576 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,002 и составляет Br3,2083 за 100 российских рублей (15 ноября - Br3,2063).-0-