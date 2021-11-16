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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 16 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0084, до Br2,4679 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0088 - его курс составил Br2,8056 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0022 и составил Br3,4004 за 100 российских рублей.-0-
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