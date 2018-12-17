17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 17 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0021 и составляет Br2,1241 (на торгах 14 декабря - Br2,122 за $1).

Евро подешевел на Br0,0009 до Br2,4033 (14 декабря - Br2,4042 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0022 до Br3,1913 за 100 российских рублей (14 декабря - Br3,1935 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах