17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 17 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подорожал на Br0,0032 до Br2,0341 за $1 (на торгах 16 июля - Br2,0309 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,006 и составил Br2,2787 за 1 евро (16 июля - Br2,2847 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0036 до Br3,2311 за 100 российских рублей (16 июля - Br3,2347).-0-

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