19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 19 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0021, до Br2,5359 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0044 - его курс составил Br2,9875 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0069 и составил Br3,4102 за 100 российских рублей.-0-

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