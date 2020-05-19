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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 19 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0206 до Br2,4159 за $1 (18 мая - Br2,4365 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0084 до Br2,6418 за 1 евро (18 мая - Br2,6334 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,001 до Br3,3382 за 100 российских рублей (18 мая - Br3,3372 за 100 российских рублей).-0-