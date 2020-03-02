2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 2 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0049 до Br2,2342 за $1 (на торгах 28 февраля - Br2,2391 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0028 и стоит Br2,4703 за 1 евро (28 февраля - Br2,4675 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0257 и составляет Br3,3663 за 100 российских рублей (28 февраля - Br3,3406 за 100 российских рублей).-0-

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