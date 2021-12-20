20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 20 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0053 - до Br2,5374 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0101 - его курс составил Br2,8582 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0213 и составил Br3,4163 за 100 российских рублей.-0-

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