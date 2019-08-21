21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 21 августа подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0018, его курс составляет Br2,0566 за $1 (на торгах 20 августа - Br2,0584 за $1).

Евро подорожал на Br0,0007 и стоит Br2,281 за 1 евро (20 августа - Br2,2803 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0192 до Br3,1056 за 100 российских рублей (20 августа - Br3,0864).-0-

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