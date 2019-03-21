21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 21 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0094 и составляет Br2,0963 за $1 (на торгах 20 марта - Br2,1057 за $1).
Евро подорожал на Br0,0031 до Br2,3925 за 1 евро (20 марта - Br2,3894 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0138 до Br3,2894 за 100 российских рублей (20 марта - Br3,2756 за 100 российских рублей).-0-
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