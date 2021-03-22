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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 22 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0063, до Br2,6034 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0023, его курс составил Br3,0955 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0154 и составил Br3,4912 за 100 российских рублей.-0-
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