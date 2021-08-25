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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 25 августа подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на Br0,0007 до Br2,5058 за $1.Евро стал дороже на Br0,0019 - его курс составил Br2,9432 за 1 евро.Курс российского рубля вырос на Br0,0092 и составил Br3,399 за 100 российских рублей.-0-