27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 27 марта подорожал, российский рубль подешевел, курс евро не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0106 и составляет Br2,1269 за $1 (на торгах 26 марта - Br2,1163 за $1).

Курс евро остался прежним - Br2,3951 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0039 до Br3,2906 за 100 российских рублей (26 марта - Br3,2945 за 100 российских рублей).-0-

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