27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 27 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0002 до Br2,0743 за $1 (на торгах 26 сентября - Br2,0741 за $1).

Евро подешевел на Br0,0045 и стоит Br2,2651 за 1 евро (26 сентября - Br2,2696 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0053 и составляет Br3,2222 за 100 российских рублей (26 сентября - Br3,2275).-0-

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