28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 28 марта подорожал, российский рубль и евро подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0019 и составляет Br2,1288 за $1 (на торгах 27 марта - Br2,1269 за $1).
Евро подешевел на Br0,0014 до Br2,3937 за 1 евро (27 марта - Br2,3951 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0091 до Br3,2815 за 100 российских рублей (27 марта - Br3,2906 за 100 российских рублей).-0-
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