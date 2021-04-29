Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 29 апреля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0017 до Br2,5616 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0088, его курс составил Br3,1027 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0225 и составил Br3,4438 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах