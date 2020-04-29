29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 29 апреля подешевел, российский рубль и евро подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0269 до Br2,4361 за $1 (24 апреля - Br2,463 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0032 до Br2,6502 за 1 евро (24 апреля - Br2,647 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0093 до Br3,3066 за 100 российских рублей (24 апреля - Br3,2973 за 100 российских рублей).-0-

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