29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 29 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0037 до Br2,41 за $1 (28 мая - Br2,4137 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0208 до Br2,6772 за 1 евро (28 мая - Br2,6564 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0131 до Br3,4096 за 100 российских рублей (28 мая - Br3,3965 за 100 российских рублей).-0-