3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 3 мая подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0026 и составляет Br2,1141 за $1 (на торгах 2 мая - Br2,1115 за $1).

Евро снизился на Br0,0035 до Br2,362 за 1 евро (2 мая - Br2,3655 за 1 евро).

Курс российского рубля стал меньше на Br0,0123 и составляет Br3,2334 за 100 российских рублей (2 мая - Br3,2457 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют