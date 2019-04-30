30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 30 апреля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,0032 и составляет Br2,1057 за $1 (на торгах 29 апреля - Br2,1089 за $1).

Евро вырос на Br0,0042 до Br2,357 за 1 евро (29 апреля - Br2,3528 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0051 до Br3,2645 за 100 российских рублей (29 апреля - Br3,2594 за 100 российских рублей).-0-

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