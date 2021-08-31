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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 31 августа подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0028, до Br2,5041 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0026 - его курс составил Br2,9613 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0096 и составил Br3,4174 за 100 российских рублей.-0-
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