4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 4 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0017 до Br2,0488 за $1 (на торгах 2 июля - Br2,0471 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0003 и составил Br2,3114 за 1 евро (2 июля - Br2,3117 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на 0,0075 до Br3,2296 за 100 российских рублей (2 июля - Br3,2371).-0-
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