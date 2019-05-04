4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 4 мая подешевел, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0051 до Br2,109 за $1 (на торгах 3 мая - Br2,1141 за $1).

Курс евро не изменился - Br2,362 за 1 евро.

Курс российского рубля стал выше на Br0,0092 и составляет Br3,2426 за 100 российских рублей (3 мая - Br3,2334 за 100 российских рублей).-0-

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