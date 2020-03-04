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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 4 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0042 до Br2,2311 за $1 (на торгах 3 марта - Br2,2353 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0031 до Br2,4898 за 1 евро (3 марта - Br2,4867 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0138 и стоит Br3,3812 за 100 российских рублей (3 марта - Br3,3674 за 100 российских рублей).-0-