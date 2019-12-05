Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:55 Победителей конкурса "Волонтер года - 2019" чествовали в Минске Регионы
15:43 Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод Общество
15:35 Новым директором Музыкального театра стал Сергей Пукита Культура
15:35 Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером Политика
15:29 "Витебскоблимущество" выставит на предновогодние торги 85 лотов Регионы
15:25 Выставка научных работ к 20-летию Союзного государства открылась в БГУ Культура
15:24 Пеллетный завод в Пружанском районе планируют ввести в 2020 году Регионы
15:18 Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси Общество
15:16 "Парламент сформирован, но предстоит большая работа" - Лукашенко попросил Андрейченко помочь организовать деятельность нового созыва Президент
15:10 Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до $14 млн Регионы
14:57 Генподрядчика строительства нового комплекса в "Гродно Азот" определят до конца года Регионы
14:46 Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя Президент
14:45 ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду Общество
14:44 Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в некоторых государствах - Макаров Общество
14:36 Реконструкция трассы М7 и пункта пропуска "Каменный Лог" стартует в 2020 году Регионы
14:28 Суд вынес приговор еще одному бывшему чиновнику Браславского райисполкома Происшествия
14:20 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in Экономика
14:15 Афиша выходного дня: танцевальный чемпионат, "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы" в Беловежской пуще Афиша
14:14 Лукашенко высказался о постсоветских реалиях в Беларуси Президент
14:12 Уникальность всегда была визитной карточкой Белорусского центра моды - Селицкий Общество
14:01 Работники ОСВОД спасли с начала года более 300 человек Общество
13:53 Школы ремонтировали, но с нарушениями - КГК проверил отдел по образованию Шкловского района Регионы
13:50 Минлесхоз в первой половине 2020 года планирует ввести шесть пеллетных заводов Экономика
13:48 Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан Общество
13:47 Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков Общество
13:36 "Бобруйскагромаш" поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику более чем на 500 тыс. евро Экономика
13:29 В Мозыре девушка бутылкой разбила голову посетителю - конфликт в диско-баре перерос в уголовное дело Происшествия
13:16 Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:15 В лесах Могилевской области установлено 105 фотоловушек Регионы
13:14 Ошиблись ноликом: жительница Новополоцка прокутила более Br3 тыс. благодаря невнимательности кассира Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
05 декабря 2019, 13:16

Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
Белорусский рубль на торгах 4 декабря ослаб к трем основным валютам
Евро и российский рубль на торгах 3 декабря подорожали, курс доллара не изменился

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0009 и стоит Br2,1174 за $1 (4 декабря - Br2,1183 за $1).

Евро подорожал на Br0,0008 до Br2,3472 за 1 евро (4 декабря - Br2,3464 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0163 и составляет Br3,3171 за 100 российских рублей (4 декабря - Br3,3008).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
валюта курсы валют
Новости рубрики Экономика
Урок финансовой азбуки ведет директор департамента казначейских операций ОАО "Белинвестбанк" Юлия Костеневич "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in
Пеллеты. Фото из архива Минлесхоз в первой половине 2020 года планирует ввести шесть пеллетных заводов
Фото из архива "Бобруйскагромаш" поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику более чем на 500 тыс. евро
Фото из архива Совмин поручил Минпрому до 10 декабря распределить квоты на ввоз в Беларусь горячекатаного проката
Олег Мох В Беларуси выявлено более 10 тыс. месторождений полезных ископаемых
Во время круглого стола Минприроды подготовило проект новой подпрограммы по изучению недр Беларуси на 2021-2025 годы
Главное
Александр Лукашенко О роли парламентариев, независимости и интеграции - Лукашенко обратился к депутатам и сенаторам
Лукашенко о Беларуси: мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст
Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя
Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь кому-то стала "косткай у горле", и нам надо пройти этот сложный период
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией
Инвестиции, поддержка бизнеса и региональная повестка - Крутой о приоритетах работы первым вице-премьером
Построение надежной системы безопасности только силами государства невозможно - Вакульчик
Медведев: России нужно дорожить интеграцией с Беларусью и делать все, чтобы эти процессы сохранились
Минприроды подготовило проект новой подпрограммы по изучению недр Беларуси на 2021-2025 годы
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": пополняем карточку в устройствах с функцией Cash-in
Афиша выходного дня: танцевальный чемпионат, "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы" в Беловежской пуще
ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду
На водоемах Беларуси продолжает разрушаться лед, выходить на него нельзя - Белгидромет
Руководители госорганов проведут в декабре в регионах приемы граждан
Марзалюк о встрече с Президентом: прозвучали четкие посылы, без всяких экивоков
Спортинвентарь в числе самых популярных подарков во время акции "Наши дети"
Порывистый ветер и до -6°С ожидается в Беларуси 6 декабря
ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов
Афиша выходного дня
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.