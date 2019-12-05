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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 5 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0009 и стоит Br2,1174 за $1 (4 декабря - Br2,1183 за $1).
Евро подорожал на Br0,0008 до Br2,3472 за 1 евро (4 декабря - Br2,3464 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0163 и составляет Br3,3171 за 100 российских рублей (4 декабря - Br3,3008).-0-