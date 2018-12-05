5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 5 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,007 и составляет Br2,135 (4 декабря - Br2,128 за $1).

Евро подешевел на Br0,0044 до Br2,4187 (4 декабря - Br2,4231 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0078 до Br3,1961 за 100 российских рублей (4 декабря - Br3,2039 за 100 российских рублей).-0-

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