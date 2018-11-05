5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 5 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0066 и составляет Br2,1237 (2 ноября - Br2,1171 за $1).
Евро подешевел на Br0,0024 до Br2,4183 (2 ноября - Br2,4207 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0141 до Br3,2131 за 100 российских рублей (2 ноября - Br3,2272 за 100 российских рублей).-0-
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