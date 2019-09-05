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05 сентября 2019, 13:28

Доллар на торгах 5 сентября подешевел, евро и российский рубль подорожали

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к трем основным валютам
Доллар и российский рубль на торгах 2 сентября подорожали, евро подешевел

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 5 сентября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0056, его курс составляет Br2,1105 за $1 (на торгах 4 сентября - Br2,1161 за $1).

Евро подорожал на Br0,0022 и стоит Br2,3293 за 1 евро (4 сентября - Br2,3271 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0113 до Br3,1958 за 100 российских рублей (4 сентября - Br3,1845).-0-

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