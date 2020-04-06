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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 6 апреля подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0014 до Br2,5708 за $1 (на торгах 4 апреля - Br2,5722 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0001 до Br2,7798 за 1 евро (4 апреля - Br2,7797 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0074 и стоит Br3,366 за 100 российских рублей (4 апреля - Br3,3586 за 100 российских рублей).-0-