8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 8 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0033 до Br2,0521 за $1 (на торгах 5 июля - Br2,0488 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0038 и составил Br2,3036 за 1 евро (5 июля - Br2,3074 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0094 до Br3,2138 за 100 российских рублей (5 июля - Br3,2232).-0-

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