8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 8 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0015 до Br2,5194 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0074 - его курс составил Br2,982 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составил Br3,4304 за 100 российских рублей.-0-

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