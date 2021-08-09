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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 9 августа подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0026 до Br2,5166 за $1.
Евро стал дешевел на Br0,0122 - его курс составил Br2,9613 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0143 и составил Br3,4244 за 100 российских рублей.-0-
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