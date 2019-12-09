9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 9 декабря подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0005 и стоит Br2,1159 за $1 (6 декабря - Br2,1154 за $1).

Евро подешевел на Br0,007 до Br2,3409 за 1 евро (6 декабря - Br2,3479 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0001 и составляет Br3,3194 за 100 российских рублей (6 декабря - Br3,3195).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах