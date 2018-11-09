9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 9 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0117 и составляет Br2,1336 (8 ноября - Br2,1219 за $1).
Евро подешевел на Br0,0065 до Br2,4185 (8 ноября - Br2,425 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0166 до Br3,1868 за 100 российских рублей (8 ноября - Br3,2034 за 100 российских рублей).-0-
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