Доллар на торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 2 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0029 до Br2,0471 за $1 (на торгах 1 июля - Br2,0442 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0032 и составил Br2,3117 за 1 евро (1 июля - Br2,3149 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0016 до Br3,2371 за 100 российских рублей (1 июля - Br3,2387).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах