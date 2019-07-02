Доллар на торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 2 июля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0029 до Br2,0471 за $1 (на торгах 1 июля - Br2,0442 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0032 и составил Br2,3117 за 1 евро (1 июля - Br2,3149 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на 0,0016 до Br3,2371 за 100 российских рублей (1 июля - Br3,2387).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN