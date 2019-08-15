15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал на торгах 15 августа, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0042, его курс составляет Br2,0457 за $1 (на торгах 14 августа - Br2,0415 за $1).

Евро подешевел на Br0,0017 и стоит Br2,2802 за 1 евро (14 августа - Br2,2819 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0303 до Br3,0993 за 100 российских рублей (14 августа - Br3,1296).-0-

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