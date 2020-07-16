Дополнительная выручка и экономия белорусских участников торгов на БУТБ в I полугодии выросли на 39%

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские субъекты хозяйствования, совершавшие сделки на Белорусской универсальной товарной бирже, за счет снижения или увеличения цен во время биржевых торгов с начала года сэкономили и дополнительно заработали Br134,5 млн. Эта сумма увеличилась на 39% по сравнению с первым полугодием 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Например, компании, закупавшие через БУТБ черный и цветной металлопрокат, уголь, кокс и электротехническую продукцию, а также реализовывавшие на внешние рынки изделия и лом черных и цветных металлов, получили экономию (дополнительную выручку) в размере Br92,8 млн. При этом для участников торгов лесопродукцией данный показатель составил Br38,4 млн, а для сельхозтоваров - Br3,3 млн", - рассказал Роман Янив.

Как пояснили на БУТБ, такая существенная разница между показателями обусловлена спецификой формирования цен во время биржевых торгов по тому или иному товарному направлению. Например, на торгах круглыми лесоматериалами на внутренний рынок стартовые цены устанавливаются в соответствии с квартальными биржевыми котировками. В то же время на торгах черными металлами и изделиями из них, где начальные цены устанавливаются по усмотрению продавцов, "скидка" для покупателя может достигать 20-30%, обеспечивая высокий показатель экономии денег.

Дополнительная выручка - сумма денежных средств, полученных дополнительно продавцами от продажи товара на биржевых торгах по более высоким ценам по сравнению со стартовыми. Экономия средств на торгах происходит в результате приобретения товара по более низким ценам по сравнению со стартовыми.-0-