Дополнительный тираж белорусских монет будет изготовлен на российском "Гознаке"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительный тираж белорусских монет будет изготовлен в АО "Гознак" (Российская Федерация), сообщил сегодня журналистам начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Сергей Гайко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российский "Гознак" был выбран для печати обновленных белорусских банкнот по итогам тендера. Он оказался лучшим по всем требованиям, которые мы предъявляли к производству банкнот, и, естественно, по цене. Надеемся, что те нововведения, которые мы с "Гознаком" применили, увеличат срок службы наших банкнот фактически в 1,5 раза. Монеты также будут чеканиться на предприятиях "Гознака", - сказал Сергей Гайко.

Сегодня в Центральном хранилище Национального банка состоялась презентация обновленных белорусских банкнот образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года. Они вводятся в обращение с 20 мая.

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года. В соответствии с ранее озвученными планами в 2019 году вводятся в обращение обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10, в 2020 году - Br20 и Br50, которые также будут изготовлены в АО "Гознак".-0-

Фото Оксаны Манчук